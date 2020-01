ATP Cup: Japan verrast, Djokovic en Nadal in actie

Er doen 24 landen mee aan de ATP Cup. Deze zijn verdeeld over zes groepen van vier. Uit elke groep gaat het beste land door naar de knockout-fase. De groepswinnaars worden vergezeld door de twee beste nummers twee uit groep A t/m F, zodat er uiteindelijk acht naties in de kwartfinale staan.

In elke poule leggen de deelnemers onderling drie wedstrijden tegen elkaar af: twee singles en één dubbel.

Uitslagen & programma dag 4

Groep A

Op de vroege morgen in Australië had Zuid-Afrika in groep A geen kind aan Chili. Zuid-Afrika, met Kevin Anderson als blikvanger won met 3-0:

L. Harris - N. Jarry: 6-4, 6-4

K. Anderson - C. Garin: 6-0, 6-3

R.Klaasen/R.Roelofse - N.Jarry/C.Garin: 1-6, 6-3, 10-7

In dezelfde poule speelt Servië, met onder meer Novak Djokovic in de gelederen, later op de maandag tegen Frankrijk.

D. Lajovic - B. Paire

N. Djokovic - G. Monfils

N. Djokovic/V. Trocki - N.Mahuh/E. Roger-Vasselin

Groep B

Japan is in Australië aanwezig zonder zijn grote ster Kei Nishikori, die geblesseerd moest afhaken. Toch lukte het de Japanners om Georgië te verslaan. De twee singlepartijen werden gewonnen door het land van de rijzende zon, dus is de dubbel niet meer beslissend in de onderlinge strijd.

G. Soeda - A. Metreveli: 4-6, 6-3, 6-2

Y. Nishioka - N. Basilashvili: 6-2, 6-3

B. McLachlan/T. Matsui - A.Bakshi/G. Tsivadze

En poule B treedt Spanje, met de nummer één van de wereld - Rafael Nadal - in de avondsessie aan tegen Uruguay.

R. Bautista-Agut - F. Roncadelli

R. Nadal - P. Cuevas

P. Carreno-Busta/R. Nadal - A. Behar/P.Cuevas

Groep E

Bij Kroatië tegen Polen moest de dubbel de beslissing brengen. Eerst wist Marin Cilic namens de Kroaten zijn partij te winnen, maar verrassend genoeg kon zijn landgenoot Borna Coric dat niet nadoen. De dubbel wist Kroatië daarentegen wel weer te winnen.

M. Cilic - K. Zuk: 7-6 (8), 6-4

B. Coric - H. Hurkacz: 2-6, 2-6

I. Dodig/N. Mektic - H. Hurkacz/L. Kubot: 6-2, 6-1

Oostenrijk en Argentinië zijn de overige twee naties in groep E en maken later hun opwachting.

D. Novak - G. Pella

D. Thiem - D. Schwartzman

O. Marach/J. Melzer - M. Gonzalez/A. Molteni