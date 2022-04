Major League Baseball van start na vertraging door historische staking

De arbeidsvoorwaarden, vastgelegd in een zogeheten collective bargaining agreement, moesten na het afgelopen seizoen opnieuw worden uitonderhandeld voor een periode van vijf jaar. Doordat er grote verschillen waren tussen de eisen van de clubeigenaren - gezamenlijk vertegenwoordigd door de MLB - en die van de spelers, zag het bestuur van de MLB zichzelf op 2 december 2021 genoodzaakt een lockout in te stellen. Tijdens die lockout kwam de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij alle clubs tot een brute stop: alle ‘honkbalactiviteiten’, inclusief het vastleggen van transfervrije spelers (free agents, red.) werden tijdelijk gestaakt om de onderhandelingen te bespoedigen.

Commisioner Rob Manfred voerde de onderhandelingen namens de MLB. Ⓒ ANP/HH

Seizoen in gevaar

Van versneld overleg was echter geen sprake, want al vlug bleek dat de start van het nieuwe seizoen in gevaar zou komen. Korte tijd was er zelfs sprake van dat het nieuwe seizoen, dat 162 wedstrijden beslaat, ingekort zou moeten worden. Zo ver kwam het evenwel niet, want na 99 dagen gekibbel vonden beide partijen elkaar op 10 maart 2022 alsnog in een nieuwe overeenkomst. Daarin werd onder anderen een hoger basissalaris voor spelers vastgelegd, net als uitbreiding van de play-offs, meer sponsorlogo’s op de outfits en helmen en de verdeling van commerciële opbrengsten tussen clubs en spelers. De staking van 2022 gaat de boeken in als de op één na langste ooit: in 1994-1995 lag de competitie liefst 232 dagen op zijn gat.

Na een ongebruikelijk warrige aanloop naar het nieuwe seizoen kon er op 7 april dus weer gehonkbald worden, een week later dan oorspronkelijk gepland. Dat leidde direct tot spektakel, bijvoorbeeld bij de St. Louis Cardinals die met 9-0 wisten te winnen van de Pittsburgh Pirates. Ook de Milwaukee Brewers en Chicago Cubs sloegen er lustig op lost met 5-4 in hun openingsduel. Korte stop Nico Hoerner van de Cubs noteerde bovendien de eerste homerun van het nieuwe seizoen.

Nederland

Voor de Nederlandse honkballiefhebber is er komend seizoen het nodige om naar uit te kijken. Het Koninkrijk is namelijk weer behoorlijk vertegenwoordigd in de hoogste honkbalcompetitie ter wereld. Zo zien we de in Aruba geboren Xander Bogaerts bij de Boston Red Sox terug voor alweer zijn tiende seizoen in de MLB en voegt Kenley Jansen zich na zijn overstap van de Los Angeles Dodgers bij Ozzie Albies en zijn Atlanta Braves. Beide spelers zijn geboren op Curaçao.

Kenley Jansen, hier nog in actie namens de Dodgers, speelt nu in Atlanta. Ⓒ ANP/HH

In Philadelphia komt de honkbalfan met Didi Gregorius een geboren Amsterdammer tegen, en wie zijn verzameling Nederlandse honkbalplaatjes compleet wil maken moet ook op zoek naar Jonathan Schoop (Detroit Tigers) en Jurrickson Profar (San Diego Padres).