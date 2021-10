Engeland krijgt straf naar aanleiding van EK-finale: wedstrijd zonder publiek

De Engelse voetbalbond moet daarnaast een boete van 100.000 euro betalen. „Hoewel we teleurgesteld zijn over het vonnis, erkennen we de uitkomst”, aldus de FA.

Britse hooligans zonder kaartje bestormden voor de verloren finale tegen Italië het Wembley-stadion in Londen. Stewards werden onder de voet gelopen en ook zouden stewards fans zonder geldig entreebewijs in ruil voor geld binnen hebben gelaten, meldden ook getuigen destijds.

Restricties

Op Wembley, een stadion met 90.000 zitplaatsen, waren vanwege de restricties rond het coronavirus 67.173 toeschouwers welkom tijdens de finale. Op televisie waren er nauwelijks lege stoeltjes te zien tijdens de eindstrijd. Ook zaten er supporters op trappen van het stadion.

„We veroordelen het verschrikkelijke gedrag van de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn en we betreuren het ten zeerste dat sommigen van hen het stadion konden betreden”, meldt de FA verder. „We zijn vastbesloten dat dit nooit meer zal gebeuren.”

Nations League

De kwalificatiewedstrijden voor het WK worden gespeeld onder de vlag van de wereldvoetbalbond. Engeland hoeft daarom pas in juni, de eerstkomende wedstrijd in de strijd om de Nations League, zonder fans te spelen.