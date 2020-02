Nederlandse renners bij WK baan: ’Liever nu corona dan vlak voor de Spelen’

De derde dag van de WK baan is ’gewoon’ van start gegaan. Ⓒ EPA

BERLIJN - Het nieuws dat twee gevallen van het coronavirus zijn geconstateerd in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (UAE-Tour) heeft ook effect op de WK baan in Berlijn. De Deense renner Michael Morkov arriveerde donderdagavond laat uit de Emiraten in Berlijn om zondag mee te doen aan de koppelkoers. Toen de coronaperikelen uit het Midden-Oosten doorsijpelden, besloot de Deense bond hem in zijn hotelkamer te houden.