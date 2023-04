Feyenoord kopje onder bij AS Roma en is klaar in Europa

Feyenoord moest net als in de finale van de Conference League vorig jaar zijn meerdere erkennen in de Romeinen, dit keer in een strijd verdeeld over in totaal 210 minuten bloedstollend voetbal. Het werd geen veldslag zoals Caesar die zo’n vijftig jaar voor Christus nodig had om hier dictator van Rome te worden. Maar er zat genoeg drama en hectiek in het gladiatorengevecht voor het oog van bijna 70.000, door Mourinho opgezweepte AS Roma-fans, die al uren voor de wedstrijd de Italiaanse hoofdstad rood-geel kleurden.

Feyenoord moest een stormachtig begin overleven, maar de vlam sloeg pas goed in de pan toen de assistent van Jose Mourinho, Salvatori Foti, Feyenoord-spits Santiago Gimenez bij de nek greep toen de bal over de zijlijn ging. De Mexicaan werd niet ruw geslagen maar wel beetgepakt en ging meteen rollend over het gras. Het waren Zuid-Amerikaanse taferelen, die de halve bank van Feyenoord ook naar de plaats van het delict deed stormen.

Orkun Kökcü heeft het aan de stok met een assistent-trainer van AS Roma. Ⓒ ANP

De Duitse doelman Timon Wellenreuther stond vooraan om Gimenez te beschermen, John de Wolf begaf zich er ook schreeuwend naar toe en Mourinho en tal van wisselspelers zorgden voor één grote kluwen van bekvechtende voetballers en coaches. Taylor restte niets anders dan de assistent van Mourinho op een rode kaart te trakteren.

Denk dan niet dat het een zeldzaamheid is, want het was de twaalfde keer dit seizoen dat iemand uit Mourinho’s staf werd weggestuurd. Daarmee is AS Roma koploper in Europa en dat zegt veel over de wijze waarop er op de bank van Mourinho tekeer wordt gegaan.

Pittig potje

De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor wist al dat hij een pittig potje op zijn bord had gekregen, maar vanaf dat moment diende hij helemaal alle zeilen bij te zetten. Het kostte hem moeite om de juiste beslissingen te nemen, bij twee vermeende handsballen aan Feyenoord- en aan AS Roma-zijde kreeg hij de hulp van de VAR, die hem duidelijk maakte dat Geertruida de bal op zijn dijbeen kreeg en Diego Llorente de bal via zijn hoofd op zijn bovenarm kreeg.

Feyenoord weerde zich kranig, maar miste op cruciale momenten wel duelkracht. Quilindschy Hartman heeft die power wel, maar was in zijn timing in de openingsminuten verre van gelukkig. Net als tegen Ajax (uit) liep hij al vroeg tegen geel op toen hij zich vergreep. Mats Wieffer wist al voor de rust dat hij een eventuele eerste halve finalewedstrijd zou moeten missen, want hij stond al op scherp en kreeg al vroeg weer een kaart.

Tussen de bedrijven door stond Mourinho weer met zijn armen in de lucht te zwaaien, misbaar te maken en woest te worden als zijn ploeg eens een enkele keer een vrije schop tegen kreeg. Het leverde hem voor rust al een waarschuwing van Taylor op.

Georginio Wijnaldum verlaat geblesseerd het veld. Ⓒ ANP

Blessure Wijnaldum

Mourinho had er in het eerste bedrijf toch al de pest in, omdat hij na 20 minuten zijn Nederlandse international Gini Wijnaldum al kwijt was. Met een van pijn vertrokken gezicht moest de ex-Feyenoorder van het veld. Maar wat hem ook dwars zat was dat Feyenoord in de eerste helft een paar geweldige kansen kreeg. Sebastian Szymanski knalde na een voorzet van Alireza Jahanbakhsh van dichtbij op AS Roma-doelman Rui Patricio en Orkun Kökcü zag hoe Roma-verdediger Chris Smalling met een voet de 0-1 kon voorkomen toen hij hard inschoot.

Na de pauze kwamen de Rotterdammers goed weg bij een bal op de paal van Pellegrini en een redding van Bijlow bij de rebound. Dat was een waarschuwing voor Feyenoord, al kwam de 1-0 voor AS Roma uit wéér een merkwaardig moment van de arbitrage tot stand. AS Roma verdiende een hoekschop toen Bijlow de bal ruim over de achterlijn liet gaan, maar Taylor gaf een ingooi en daaruit scoorde de thuisclub via Leonardo Spinazzola.

Tien minuten voor tijd kreeg Feyenoord het stadion muisstil toen Igor Paixão de gelijkmaker binnenkopte:1-1. Een late treffer van Paulo Dybala zorgde dat er verlengd moest worden. Daarin scoorde Stephan El Shaarawy de 3-1 en Lorenzo Pellegrini voor de 4-1 en dat betekende uitschakeling voor Feyenoord.

Chef voetbal Telesport Valentijn Driessen blikt terug op de uitschakeling van Feyenoord.

Tweede tegenvaller

Het resultaat in Rome is na de bekeruitschakeling door Ajax een tweede tegenvaller in korte tijd, maar het haalt weinig van de glans van dit seizoen af. Het tijdperk Arne Slot wordt vooral dankzij het spel en de op handen zijnde landstitel als prachtig beschouwd door de eigen aanhang.

Dat de Rotterdamse club met beperkte investeringen rechtstreeks afstevent op de eerste landstitel in zes jaar is voor het Legioen al een wonder. Een plek in de halve finale van de Europa League zou de slagroom op de taart zijn geweest.

Toch vormen de negentien Europese duels vorig seizoen en de tien van dit jaar een ongekende extra buit voor de club, die trots kan zijn dat Slot twee jaar terug is binnengehaald als coach én dat het afgelopen zomer de lef heeft gehad om te cashen met een aantal pareltjes en in totaal zestien spelers heeft vervangen met voetballers van wie nog maar moest worden afgewacht of ze de top konden halen.

Arne Slot (r). lijkt te zeggen dat je je koppie erbij moet houden. Ⓒ AFP

Het is en blijft zonde dat de achterban dit spektakel thuis voor de buis heeft moeten aanschouwen en er niet duizenden supporters in het rood-wit op de tribunes van Stadio Olimpico konden meegenieten. Captain Kökcü en zijn vrienden moesten het met elkaar in de hel van Olimpico doen, zonder de steun van de fanatieke aanhang, die vanwege vernielingen in het verleden niet welkom was in Rome.