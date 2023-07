Zverev boos op staf om onverwacht sterke Japanner op Wimbledon

Alexander Zverev Ⓒ ANP/HH

De Duitser Alexander Zverev is na het bereiken van de derde ronde op Wimbledon boos geworden op zijn coachingstaf. De nummer 19 van de plaatsingslijst wist naar eigen zeggen niets over het spel van zijn Japanse opponent Yosuke Watanuki, die als lucky loser het hoofdtoernooi was binnengekomen. „Ik was volledig verrast toen ik in het begin meteen twee aces om mijn oren kreeg”, zei de olympisch kampioen na de zege in vier sets.