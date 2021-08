Manchester United geeft Leeds United flinke draai om de oren

Bruno Fernandes en Paul Pogba vieren weer een goal voor Manchester United. Ⓒ AFP

MANCHESTER - Manchester United is flitsend aan het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer gaf op het eigen Old Trafford Leeds United een flink pak slaag: 5-1.