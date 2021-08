Virgil van Dijk wint met Liverpool

Na iets minder dan een half uur zette Diogo Jota Liverpool op voorsprong. De Portugese international passeerde doelman Tim Krul na voorbereidend werk van Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah. Roberto Firmino zorgde voor de 0-2. De Braziliaan scoorde na een pass van Salah, slechts enkele minuten nadat hij voor Jota was ingevallen. Salah zelf knalde de 0-3 vanaf de rand van het zestienmetergebied binnen.

Van Dijk stond in de basis bij Liverpool. Het betekende zijn eerste optreden in de Premier League sinds oktober vorig jaar. Destijds raakte hij in de derby met Everton zwaar geblesseerd aan een knie. De international van Nederland speelde het duel uit.

Andy Robertson ontbrak wel bij Liverpool, vanwege een blessure aan de enkel. De international van Schotland werd vervangen door Kostas Tsimikas, oud-speler van Willem II.

Chelsea

Chelsea is na het veroveren van de Europese Super Cup ook de Premier League goed begonnen. De Londenaren waren in eigen huis met 3-0 te sterk voor stadgenoot Crystal Palace.

Marcos Alonso, Christian Pulisic en Trevoh Chalobah maakten de goals voor de formatie van Thomas Tuchel, waar de geblesseerde Hakim Ziyech ontbrak. Jairo Riedewald stond in de basis bij Palace, hij werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Marcos Alonso en Mason Mount vieren de openingsgoal van eerstgenoemde. Ⓒ REUTERS

Manchester United begon flitsend. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer gaf op het eigen Old Trafford Leeds United een flink pak slaag: 5-1. Bruno Fernandes en Paul Pogba waren de grote mannen aan de kant van de thuisploeg. Fernandes scoorde drie keer, terwijl Pogba liefst vier assists gaf. Donny van de Beek kreeg bij United geen speelminuten, net als Crysencio Summerville bij Leeds. Bij de bezoekers deed Pascal Struijk wel het gehele duel mee.

Bruno Fernandes en Paul Pogba vieren weer een goal voor Manchester United. Ⓒ AFP

De Nederlands-Belgische verdediger zag hoe Fernandes na een half uur de score opende, waarna Luke Ayling aan het begin van de tweede helft met een fenomenale knal gelijkmaakte. De vreugde bij Leeds was van korte duur, omdat het tien minuten later alweer 4-1 voor United stond. Greenwood en Fernandes (twee keer) schoten binnen het uur alle hoop van Leeds op een resultaat aan flarden, waarna Fred voor de 5-1 eindstand zorgde.

Ook Everton startte prima, The Toffees waren in eigen huis met 3-1 te sterk voor Southampton. Watford won met 3-2 van Aston Villa, waar Anwar El Ghazi na een uur gewisseld werd. Leicester City, dat vorig seizoen zo verrassend goed presteerde, was Wolverhampton Wanderers (met Ki-Jana Hoever negentig minuten binnen de lijnen) met 1-0 de baas. Brighton & Hove Albion hield drie punten over aan het bezoek aan Burnley, waar Erik Pieters geen speeltijd kreeg: 1-2.

