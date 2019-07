Rosario wijst naar aanvallers PSV

„Het is heel zuur. We balen verschrikkelijk”, vertelde de rechtsback van PSV aan FOX Sports. „We wisten wat ons te doen stond. We hadden de wedstrijd moeten doodmaken en over de streep moeten trekken. Dat laten we na. We gaven de goals ook te makkelijk weg.”

PSV verdedigde matig, maar de aanvallers van de Eindhovenaren lieten na om vaker te scoren dan één keer. „Maar ik ga nu niet met de vinger wijzen. We hebben onszelf als team vandaag gewoon tekortgedaan, zowel verdedigend als aanvallend. Nu moeten we onze rug rechten en gaan we voor het hoofdtoernooi van de Europa League.”

„Dit is heel pijnlijk. Als je de wedstrijd onder controle hebt, de 2-1 moet maken en dan een goal tegen krijgt. Het missen van de kansen is het grote probleem, ja. We moeten goals maken om hier te winnen. We geven de 2-1 te makkelijk weg, maar als je daarvoor scoort, dan sta je dan al voor”, stelde Pablo Rosario. „Nu zaterdag tegen Twente uit. Daar gaan we nu naar toewerken.”

De basiself van PSV. Ⓒ BSR Agency