Invaller Luuk de Jong naar halve finale Europa League met Sevilla

Het sprookje van de Wolves in Europa leek zich in de eerste helft te vervolgen. Raul Jimenez miste echter de in de 13e minuut gegeven strafschop. Hij schoot de elfmetertrap slecht in, waardoor doelman Yassine Bounou de inzet tegen kon houden.

Sevilla speelde een zeer matige eerste helft en was vooral na rust de betere ploeg. Het leek echter uit te draaien op een verlenging, maar dat liep toch anders. Invaller De Jong zag een kort genomen hoekschop bij Ever Banega terechtkomen, die de bal precies op het hoofd van Ocampos legde: 1-0 in de 88e minuut.

Voor Wolverhampton Wanderers kwam er een vervelend einde aan een sterk seizoen. De formatie verraste met een zevende plaats in de Premier League en een plaats in de kwartfinales van de Europa League. Tegen Sevilla speelde Wolverhampton Wanderers echter vooral om niet te verliezen. Dat las je ook een beetje af aan de cornerverhouding van nul tegen veertien.

Sevilla strijdt maandag met Manchester United in Düsseldorf om een plek in de finale.

Sjachtar heeft geen moeite met Basel

In het stadion van Schalke in Gelsenkirchen heeft Sjachtar Donetsk de halve finale van de Europa League bereikt. De Oekraïners waren, met soms heel goed spel, oppermachtig tegen het Zwitserse Basel, 4-1.

Halverwege leidde Sjachtar, met (officieel) 7 Oekraïners en 4 Brazilianen in het basiselftal, al met 2-0. Júnior Moraes opende de score, door raak te koppen na een hoekschop van Marlos. Hij was simpelweg eerder bij de bal dan doelman Djordje Nikolic.

De voorsprong werd groter, nadat Fabian Frei een schot van Taison dusdanig van richting veranderde dat het in zijn eigen doel verdween. Taison kreeg de treffer, zijn 13e in de Europa League over meerdere seizoenen, wel op zijn naam. Een kwartier voor tijd besliste Alan Patrick met het benutten van een strafschop het duel. Dodo maakte er in de slotminuten 4-0 van.

Ricky van Wolfswinkel, hersteld van veel medische problemen, speelde het laatste kwartier mee met Basel. De oud-spits van Vitesse zorgde nog wel voor een treffer voor Basel.

In de halve finale, zondag in Keulen, is Inter de tegenstander van Sjachtar.