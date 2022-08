Becker wéér goud waard voor Union Berlin, bizarre nederlaag BVB

Becker, voormalig speler van ADO Den Haag, was ook tijdens de openingswedstrijd van Union Berlin (3-1 winst op Hertha BSC, red.) al goed voor een treffer. Tegen Leipzig droeg hij met een assist op Theoson Siebatcheu fors bij aan de 1-0, om vervolgens zelf voor 2-0 te zorgen. RB Leipzig kwam niet lang voor tijd via Willi Orban terug tot 2-1, maar Union liet zich de kaas niet meer van het brood eten.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2-3

Dortmund moest het stellen zonder de geblesseerde Donyell Malen, maar leek desalniettemin lang op weg naar de derde zege van het seizoen. Een treffer van Julian Brandt op slag van rust brak de ban voor ’BVB’, waarna Raphael Guerreiro dik tien minuten voor tijd de score verdubbelde. Dortmund liep echter alsnog tegen de lamp. Lee Buchanan bracht kort voor tijd de spanning terug, waarna de thuisploeg volledig instortte. In de 93e minuut maakte Niklas Schmidt 2-2, waarna Oliver Burke er in minuut 95 zelfs nog voor zorgde dat de punten mee gingen naar Bremen.

Uitzinnige vreugde bij Werder Bremen, dat in minuut 89 nog tegen een 2-0 achterstand aankeek. Ⓒ ANP/HH

VfB Stuttgart - SC Freiburg 0-1

Met Flekken onder de lat kwam Freiburg al vroeg op voorsprong via Vincenzo Grifo, en bij die ene treffer bleef het in Stuttgart. Freiburg voegt zich met ’zes uit drie’ in de bovenste regionen van de Bundesliga.

Flekken redt stijlvol tegen Stuttgart. Ⓒ ANP/HH

Augsburg - Mainz 1-2

Jeffrey Gouweleeuw begon in de basis bij Augsburg en pakte een wel héél snelle gele kaart. Al in minuut 3 ging de oud-speler van SC Heerenveen en AZ op de bon. Na een dik half uur spelen kwam het duel los, toen eerst Karim Onisiwo 0-1 maakte en niet veel later Ermedin Demirovic de stand weer gelijk trok. Aaron Martin miste na een uur voetballen een penalty namens Mainz. Daar leek het bij te blijven, maar in de absolute slotfase zorgde Jae-sung Lee alsnog voor een zege voor Mainz.

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 0-3

Hoffenheim had een eenvoudige middag op bezoek bij Leverkusen, waar Jeremy Frimpong de hele wedstrijd speelde. Al na een ruim half uur stond het 0-2, en dat had niet veel later zelfs 0-3 kunnen zijn. De VAR keurde die goal van Robert Skov echter af. Een klein kwartier voor tijd maakte Hoffenheim die treffer echter alsnog: Georginio Rutter zorgde voor de kers op de taart.

Vfl Wolfsburg - Schalke 0-0

Ook in Wolfsburg een gemiste penalty én een door de VAR afgekeurde treffer. Simon Terodde miste in de blessuretijd van de eerste helft van elf meter namens Schalke. Net voorbij het uur leek Josuha Guilavogui op zijn beurt Wolfsburg op 1-0 te zetten, maar de VAR besloot anders. Het duel eindigde vervolgens zoals het begon. Micky van de Ven speelde de hele wedstrijd namens VFL, bij Schalke werd Thomas Ouwejan kort voor tijd gewisseld.