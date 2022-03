Ferrari dolblij na zege in Bahrein, Lewis Hamilton opgelucht

,,Pole position, een overwinning en een eerste en tweede plek voor Ferrari. Het kon niet beter”, lachte Leclerc. ,,Ik ben zo blij. Ik blijf mezelf herhalen, maar de laatste twee jaar waren zo zwaar voor het team. Er is geweldig werk verricht door deze auto te bouwen.”

Leclerc vocht enkele pittige gevechten uit met Max Verstappen, die op weg leek naar de tweede plek, maar in de slotfase uitviel. ,,Ik probeerde zo slim mogelijk te zijn”, aldus Leclerc. ,,Ik remde vroeg in bocht 1, toen Max mij daar een paar keer inhaalde. Daarna kon ik bij bocht 4 mijn positie weer terugwinnen.”

Teamgenoot Carlos Sainz was realistisch na zijn tweede plek. ,,Ferrari is terug, het harde werk betaalt zich uit. Ik had zelf de snelheid niet vandaag, dus ik heb nog wel wat huiswerk te doen. Max had pech, want hij reed zeker goed genoeg om tweede te worden.”

Lewis Hamilton stond door het wegvallen van Verstappen en later nog diens kompaan Sergio Pérez alsnog op het podium, als derde. ,,Het was zo’n moeilijke race, dit was het best mogelijke resultaat”, stelde de zevenvoudig wereldkampioen. ,,Er is nog een lange weg te gaan. Ik weet dat er hard wordt gewerkt in de fabriek, maar het zal niet zomaar omslaan.”