Geen rondjes in Rio de Janeiro: stad trekt bouw van nieuw F1-circuit in

De plannen konden rekenen op veel weerstand van coureurs als Lewis Hamilton, maar ook van milieuorganisaties. Het circuit zou gebouwd worden op een legerbasis, maar ook zou er een deel van het Camboata Forest gekapt moeten worden en dat is iets dat op veel weerstand stuit. Mede daardoor zegt Eduardo Cavaliere, Rio’s milieuwethouder op het gebied van milieu, nu dit. „We hebben de bouw van het Rio International Circuit definitief opgegeven.”

Daarmee geeft hij gehoor aan de oproep van onder andere Hamilton. De regerend wereldkampioen is veganist en laat zich regelmatig horen in milieukwesties. Zo ook toen de plannen voor Rio de Janeiro werden aangekondigd. „Ik heb gehoord dat het potentieel een duurzame grand prix is, maar het meest duurzame dat je kan doen is geen bomen kappen. Het lijkt mij geen slimme zet. Er is al een mondiale crisis als het gaat om ontbossing.”

Het verwezenlijken van de plannen van Bolsonaro en Rio leek overigens al lange tijd onzeker, nadat de Formule 1 eind vorig jaar een deal sloot met nieuwe promotor van circuit Interlagos in Sao Paulo tot en met 2025. Dus blijft de grand prix van Brazilië gewoon in Sao Paulo. Na een jaar absentie vanwege de coronacrisis staat de race nu gepland voor 7 november.

Dat lijkt geen slecht nieuws voor Max Verstappen. De Nederlander rijdt er vrijwel altijd een goede race sinds hij voor RedBull rijdt. In 2016 werd hij derde, het jaar erop vijfde en vervolgens tweede en eerste. Doordat de race afgelopen jaar dus niet doorging, is hij nog altijd de laatste winnaar in Sao Paulo.