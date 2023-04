Premium Het beste van De Telegraaf

Italiaanse media lyrisch over instelling AS Roma ’Ware opluchting voor Fransen dat Feyenoord werd uitgeschakeld’

Teleurstelling bij Gernot Trauner. Ⓒ Pro Shots

Toen de stofwolken waren opgetrokken bleek donderdagavond dat AS Roma in de kwartfinales van de Europa League net wat beter was dan Feyenoord. Na verlenging werd het 4-1 voor de formatie van José Mourinho. In de Italiaanse media zijn er de nodige complimenten voor Mourinho & co. In Frankrijk is er vooral opluchting door de uitschakeling van Feyenoord. Al kan AZ door het uitschakelen van Anderlecht in de kwartfinales van de Conference League nog altijd roet in het eten van de Franse clubs gooien.