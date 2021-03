Liverpool-trainer Jürgen Klopp kan niet anders dan ’dreigen’ door blessures

Het gaat daarbij om spelers die uit de voor Groot-Brittannië zogenoemde ’rode landen’ komen. Voor Klopp betreft dat de Brazilianen Alisson Becker, Roberto Firmino en Fabinho en de Portugees Diogo Jota. Zij zouden bij terugkeer tien dagen in een hotel in afzondering moeten.

Voor Georginio Wijnaldum, vaste kracht in het Nederlands elftal, dienen zich vermoedelijk geen problemen aan. Voor Oranje staan er in maart drie kwalificatieduels voor de wereldtitelstrijd van 2022 in Qatar op het programma.

De FIFA staat clubs in de huidige situatie toe spelers thuis te houden. Klopp: „Voor ons is het simpelweg onmogelijk om de jongens nog eens tien dagen extra te moeten missen. We hebben al heel veel blessures. Dit kan echt niet. Ik begrijp de problemen van de nationale elftallen, maar het is nu eenmaal onmogelijk in deze tijden iedereen blij te maken.”

Alisson

Liverpool verwacht dat de Braziliaanse internationals Alisson en Fabinho donderdagavond terugkeren in de selectie voor de wedstrijd in de Premier League tegen Chelsea. De doelman ontbrak het afgelopen weekeinde tegen Sheffield United, omdat zijn vader enkele dagen eerder was overleden. Fabinho was enige tijd geblesseerd.

„Alisson heeft de hele week getraind en ik denk dat hij in staat is te spelen”, aldus Klopp. Fabinho viel vorige maand tegen Manchester City uit met een spierblessure. Klopp: „Hij heeft vijf of zes keer voluit kunnen trainen. Het ziet er goed uit voor ’Fab’. Mogelijk dat hij zelfs aan de wedstrijd begint, maar daar denken we nog even over na.”

Klopp sloot zelfs niet uit dat ook Jota er donderdag op Anfield weer bij is. De Portugees liep eind vorig jaar een knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

De blessurelijst, met daarop onder andere al bijna het hele seizoen Virgil van Dijk, blijft bij Liverpool desondanks nog steeds omvangrijk.

Chelsea-trainer Thomas Tuchel. Ⓒ reuters

Thomas Tuchel

Volgens Chelsea kan het duel met Liverpool wel eens doorslaggevend zijn voor een plaats bij de eerste vier in de eindstand. „Voor beide elftallen zal het resultaat een enorme positieve impact hebben”, zegt Thomas Tuchel, de Duitse trainer van de Londenaren.

De eerste vier plaatsen in de Premier League zijn goed voor deelname aan de Champions League. Beide grootmachten, die elkaar op Anfield treffen, zijn inmiddels ver achteropgeraakt bij koploper Manchester City. „De concurrentie voor de overige topplaatsen is groot”, zegt Tuchel. „Elke wedstrijd telt, maar deze telt volgens mij in het bijzonder.”

Sinds de komst van Tuchel, als opvolger van de ontslagen Frank Lampard, gaat het beter met Chelsea. Liverpool, regerend kampioen, is mede als gevolg van de vele blessures nog steeds wisselvallig. „De laatste wedstrijden hebben we veerkracht en inzet getoond”, zegt Tuchel. „Dat hebben we bij Liverpool ook hard nodig.”

In het duel spelen mogelijk ook oud-PSV’er Georginio Wijnaldum (Liverpool) en voormalig Ajacied Hakim Ziyech tegen elkaar.

Bekijk hier de stand in de Engelse Premier League.