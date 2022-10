Enorme ’waslijst’ Oranje-spelers leeft in spanning toe naar 11 november

Voetbal

Slot: ’Geen uithangbord willen zijn, is iets anders dan compleet tegen zijn’

Arne Slot had als trainer van Feyenoord graag gezien dat het vlak voor Feyenoord-Fortuna (zaterdag om 16.30 uur) weer over voetbal zou gaan, maar bij zijn ontmoeting met de media gaat het natúúrlijk weer over lhbti, de one love-aanvoerdersband en zijn eigen captain Orkun Kökcü. Die tegen Fortuna wee...