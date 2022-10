Premium Het beste van De Telegraaf

Uitzonderingspositie Memphis en Frenkie ‘Waslijst’ aan Oranje-klanten in spanning, maar deze spelers zijn al zeker van WK

AMSTERDAM - De Oranje-koorts neemt langzaam toe in ons land, nu de contouren van de WK-selectie van het Nederlands elftal steeds meer zichtbaar worden. Bondscoach Louis van Gaal presenteerde vrijdag een enorme voorselectie met liefst 39 spelers. Van die lijst worden er over drie weken nog dertien namen geschrapt. Maar niet elke speler zit in spanning.