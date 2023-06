Van der Poel soleert naar zege in voorlaatste etappe Ronde van België

Achter Van der Poel eindigde Thibau Nys op zestien seconden als tweede, Casper Pedersen werd twee seconden later derde.

Van der Poel nam vrijdag de leiderstrui over van landgenoot Fabio Jakobsen, met een vierde plaats in de tijdrit. Met een voorsprong van een seconde op nummer 2 Søren Waerenskjold en een top-5 binnen 21 seconden, rekende hij zich echter nog niet rijk. Hij gaf dan ook na de tijdrit al aan dat hij het liefste zaterdag nog wat tijd wilde pakken.

De vierde etappe, een rit van ruim 172 kilometer rondom Durbuy, leek met 24 beklimmingen dan ook op het lijf van Van der Poel geschreven. In de laatste van vier identieke lussen voegde hij daad bij woord met een ontsnapping op de voorlaatste beklimming van de Muur van Durbuy.

Bonificatie

De voorsprong van Van der Poel op de achtervolgende groep bleef lang op ongeveer dertig seconden, maar werd gehalveerd op een vlak stuk. De leider liep even later echter weer uit en pakte ook nog eens bonificatieseconden bij de tussensprint op de Gouden Kilometer.

Mathias Vacek van Trek-Segafredo was enige tijd de eerste achtervolger, maar hij werd nog gegrepen door de achtervolgers. Na Nys en Pedersen eindigde Waerenskjold op twintig seconden op de vierde plaats. De Noorse renner van Uno-X Pro Cycling Team staat nu op veertig seconden op de tweede plaats in het klassement.

Canadees Woods neemt met zege leiding in Ronde van Occitanië

Michael Woods heeft de leiding in de Ronde van Occitanië in handen genomen. De Canadese wielrenner van Israel-Premier Tech was de beste in de derde etappe, een Pyreneeënrit over 189 kilometer met aankomst in Nistos Cap Nestes.

Woods en de Spanjaard Cristian Rodriguez reden op de slotklim weg bij de rest. Rodriguez eindigde op drie seconden achterstand van Woods als tweede. Zijn landgenoot Jesus Herrada werd op twaalf tellen van de winnaar derde.

In het klassement heeft Woods, die de Ronde van Occitanië vorig jaar won, negen seconden voorsprong op Rodriguez en meer dan veertig seconden op de rest van het deelnemersveld. De slotrit van zondag trekt opnieuw door de Pyreneeën, maar de aankomst ligt dan in de vallei.