Roglic blijft leider in Baskenland, Alaphilippe laat zich weer aftroeven

De renners kregen ook donderdag weer een pittige rit voor de kiezen. De 186 kilometer lange etappe telde 2.700 hoogtemeters en was na zo’n zestig kilometer vrijwel geen moment meer vlak.

Al snel na de start vormde zich een kopgroep. Het lukte Bruno Armirail, Geraint Thomas, Mauri Vansevenant, Victor Lafay, Ruben Guerreiro, Ruben Fernandez, Mark Donovan, Jefferson Cepeda, Tsgabu Grmay, Oscar Rodriguez, Davide Formolo, Mikel Iturria en Felix Grossschartner om weg te komen uit het peloton. Het duurde even voordat ze een een grote voorsprong te pakken hadden, maar ze kwamen uiteindelijk toch 3,5 minuut los. Het peloton werd ondertussen aangevoerd door de ploeg van leider van het klassement Roglic.

Met nog 53 kilometer te gaan was Tsgabu Grmay het gebakkelei in de kopgroep zat. Hij besloot er in zijn eentje vandoor te gaan, maar op de steile stroken moest hij al snel zijn meerdere erkennen in Thomas, Guerreiro, Armirail en Lafay. Het peloton besloot ondertussen het tempo op te voeren, waardoor de voorsprong van de drie koplopers met nog 22 kilometer af te leggen terugliep tot 1,5 minuut.

Sprint

Vansevenant, Formolo en Iturria konden de aansluiting bij de voorste vier weer vinden, waardoor er zeven man om de winst leek te gaan strijden. Samen wisten ze de voorsprong op het peloton namelijk weer groter te maken. In de eerste twee kilometer van de laatste beklimming van de dag, de Vivero, kregen de renners enorme stijgingspercentages voor de kiezen, maar Lafay liet zien het prima aan te kunnen en ging er alleen vandoor.

Toch viel hij stil en vlak voor de finish kwam het uitgedunde peloton hem terughalen. Het kwam aan op een sprint, waarin Felipe Martínez de Fransman Alaphilippe dus net achter zich hield. Diego Ulissi eindigde als derde. Primoz Roglic kwam als vierde binnen en blijft dus de leider in de Ronde van het Baskenland.

De vijfde etappe gaat vrijdag over 163,8 kilometer van Zamudio naar Mallabia. De Ronde van Baskenland eindigt zaterdag met een ’koninginnenrit’ waarin twee cols van de derde categorie, twee cols van de tweede categorie en drie cols van de eerste categorie beklommen moeten worden.

Pedersen blijft vluchter Vauquelin in Circuit Sarthe net voor

Mads Pedersen heeft de derde etappe in Circuit Cycliste Sarthe op zijn naam geschreven. De Deense wielrenner van Trek-Segafredo passeerde de finishlijn in Sablé-sur-Sarthe net iets eerder dan de Fransman Kevin Vauquelin, die als laatste was overgebleven van de kopgroep. Vauquelin dacht lange tijd dat zijn voorsprong voldoende was, maar hij moest de zege toch aan Pedersen laten. De Brit Mark Cavendish werd derde.

Pedersen won dinsdag ook al de openingsetappe van Circuit Cycliste Sarthe. Hij behoudt dankzij de winst de leiding in het algemeen klassement. Benoît Cosnefroy uit Frankrijk is tweede en zijn landgenoot Axel Zingle neemt de derde plaats in het klassement in.

De Nederlander Olav Kooij was woensdag de rapste in de tweede etappe van Circuit Sarthe. De vierdaagse koers eindigt vrijdag met een glooiende etappe over 173,6 kilometer in de heuvels rond La Chapelle-Saint-Aubin.