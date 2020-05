De Giro die Kruijswijk ’had gewonnen’ maar toch verloor

Steven Kruijswijk staat er beduusd bij na zijn klap in de sneeuwmuur tijdens de Giro van 2016. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Op 27 mei 2016 kostte een stuurfout in de afdaling van de Colle dell’Agnello Steven Kruijswijk de eindzege in de Giro d’Italia. De Brabander was tot dat moment gedurende zijn verblijf in Italië bergop heer en meester en leek de eerste Nederlandse winnaar van ’La Corsa Rosa’ te worden. Door een inschattingsfout knalde hij op een sneeuwmuur, waarmee alles wat hij had opgebouwd in één klap verloren ging.