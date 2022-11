Sport Kort: Duitse minister van Binnenlandse Zaken naar WK in Qatar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Duitse minister van Binnenlandse Zaken naar WK in Qatar

17.55 uur: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser heeft besloten de eerste wedstrijd van haar land op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar te bezoeken. De bewindsvrouw, die ook sport in haar portefeuille heeft, vindt dat ze deze week bij haar bezoek aan Qatar voldoende toezeggingen over naleving van de mensenrechten heeft gehad.

Volgens Faeser hebben de autoriteiten ter plekke veiligheidsgaranties afgegeven voor bezoekende fans. Bronnen binnen de Duitse delegatie lieten weten dat dit met name gold voor personen die deel uitmaken van de lhbti-gemeenschap. „Iedereen die hier komt uit Duitsland, ongeacht in wie of wat ze geloven of van wie ze houden, is veilig in Qatar”, aldus Faeser.

Duitsland komt op 23 november voor de eerste keer in actie, met Japan als tegenstander.

Aalbers opvolger Van Leeuwen als technisch directeur NEC

13.49 uur: Carlos Aalbers volgt Ted van Leeuwen op als technisch directeur van NEC. De Nijmeegse Eredivisionist meldt dat er een mondeling akkoord is met Aalbers en AZ, de club waar hij nu nog werkzaam is als hoofd scouting. Als „de laatste formaliteiten” zijn afgerond begint Aalbers, die veertien jaar als speler actief was voor NEC, op 14 november aan zijn nieuwe baan.

„We zijn AZ erkentelijk voor het meewerken aan deze transfer. De directie en rvc, alsmede de andere geledingen binnen NEC, zijn content dat Carlos terug is in Nijmegen”, aldus Ron van Oijen, voorzitter van de raad van commissarissen van NEC.

Aalbers (58) kwam van 1982 tot en met 1996 uit voor NEC, waar de geboren Winssenaar tussen 2007 en 2013 al actief was als technisch directeur. Daarna werkte hij in diezelfde functie bij Willem II. Van 2016 tot en met 2018 was hij hoofd scouting bij FC Groningen, de afgelopen vier jaar bekleedde hij die functie bij AZ.

Van Leeuwen wilde eigenlijk na het afgelopen seizoen al stoppen, maar de rvc vroeg hem nog enkele maanden te blijven.

Union Berlin boos om gebiedsverbod fans in Leuven

12.53 uur: Fans van het Duitse Union Berlin zijn donderdag tot onvrede van de Duitse voetbalclub niet welkom in Leuven. Daar neemt de koploper van de Bundesliga het in de Europa League op tegen naamgenoot Union Sint-Gillis uit Brussel. De Belgische club, al zeker van een Europees vervolg, speelt de thuiswedstrijden in Leuven omdat het eigen stadion niet voldoet aan de eisen van de Europese voetbalbond UEFA.

Leuven zit niet te wachten op Duitse fans, die eerder dit toernooi al in de fout gingen. Union Berlin mocht daarom al geen kaartjes voor het uitvak verkopen. Volgens de club uit de Duitse hoofdstad is er een gebiedsverbod afgekondigd voor Leuven en omgeving om zo fans die zonder kaartje afreizen ook tegen te houden.

Union Berlin bekritiseert het besluit van de Belgische studentenstad. „Deze maatregel is buitenproportioneel en verkeerd en bestraft weer de vele goedwillende fans en niet de daders”, vindt voorzitter Dirk Zingler, die stelt dat ook de UEFA de fans geen reisverbod heeft opgelegd. Zijn club adviseert de aanhangers wel om nu thuis te blijven.

RB Leipzig heeft doelman Blaswich terug voor duel met Sjachtar

12.14 uur: Doelman Janis Blaswich kan woensdag met RB Leipzig aantreden in het duel met Sjachtar Donetsk in de Champions League. Voor beide clubs staat overwintering in het belangrijkste Europese clubtoernooi op het spel, waarbij de Duitsers aan een gelijkspel genoeg hebben.

Blaswich, de vervanger van de langdurig geblesseerde Hongaar Peter Gulacsi, ontbrak afgelopen weekeinde vanwege kuitproblemen. Zijn vervanger, de Noor Örjan Nyland, kwam pas in oktober naar Leipzig en is niet speelgerechtigd in de Champions League.

Blaswich voltooide dinsdag de groepstraining en kan spelen. Twijfelachtig is het meespelen van aanvaller Yussuf Poulsen (kuit) en middenvelder Amadou Haidara (enkel). Poulsen trainde dinsdag individueel, terwijl Haidara voortijdig de kleedkamer opzicht.

Sjachtar werkt het thuisduel vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne af in de Poolse hoofdstad Warschau.

Engelse spelersvakbond vraagt UEFA meer zorg bij hoofdletsel

10.32 uur: De Europese voetbalunie UEFA moet in de regelgeving voorop gaan bij het bestrijden van hoofdletsel. Dat vindt de Engelse spelersvakbond PFA, die voorstelt een vervanger voor een speler die mogelijk een hersenschudding heeft opgelopen, niet te laten meetellen bij het aantal toegepaste wissels.

Die maatregel werd in 2020 al goedgekeurd door de internationale spelregelcommissie IFAB en daarna ingevoerd in de Premier League en de Women’s Super League. De PFA vindt het tijd worden dat ook in Europese competities als de Champions League bij een mogelijke hersenschudding een extra wissel is toegestaan. „Deze situatie moet dringend worden aangepakt”, zegt Adam White, hoofd van de speciale afdeling van de PFA die zich bezighoudt met hoofdblessures. „Op zijn minst moet de UEFA, als een van de belangrijkste voetbalorganisaties, het goede voorbeeld geven en de beschikbare regel voor een extra wissel bij een hersenschudding invoeren.”

Vaak worden aangeslagen spelers bij hoofdletsel weer opgelapt waarna ze de wedstrijd toch vervolgen, soms omdat het aantal wissels al is verbruikt. Na afloop wordt soms alsnog een lichte of zware hersenschudding geconstateerd. Deskundigen dringen al langer aan op meer voorzichtigheid, met name omdat een tweede hersenschudding in korte tijd kan leiden tot ernstig hersenletsel.

Als het aan de PFA ligt gaat de Engelse voetbalbond FA een stap verder en worden tijdelijke wissels toegestaan in geval van een mogelijke hersenschudding. Daarmee zouden de teamartsen langer de tijd hebben om een speler met klachten te onderzoeken en vervalt de druk omdat de ploeg in die tijd met een man minder op het veld staat. Een speler wiens klachten meevallen, zou dan terug kunnen keren in het veld. „Het is simpel, de huidige regels brengen de gezondheid en veiligheid van spelers in gevaar”, aldus White.

Basketballers Milwaukee Bucks blijven winnen in NBA

08.31 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben ook hun zesde wedstrijd in de NBA gewonnen en zijn nog steeds de enige ongeslagen ploeg in het nieuwe seizoen. De Grieks vedette Giannis Antetokounmpo leidde de Bucks met 31 punten naar een krappe zege van 110-108 op Detroit Pistons. Jrue Holiday was goed voor 25 punten; hij zorgde in de slotfase met een 3-punter voor een gelijke stand, waarna Brook Lopez met twee rake vrije worpen de winst binnenhaalde voor de Bucks.

Kevin Durant voorkwam een vierde nederlaag op rij voor Brooklyn Nets. Hij maakte 36 punten voor zijn ploeg in de met 116-109 gewonnen wedstrijd tegen Indiana Pacers. Het was pas de tweede zege voor de ploeg uit Brooklyn in dit seizoen. Chris Duarte was topschutter bij de Pacers met 30 punten.

Thaise golfster Thitikul op een na jongste nummer 1 van de wereld

08.05 uur: De pas 19-jarige Atthaya Thitikul is de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst in het vrouwengolf. De Thaise is de op een na jongste speelster die de mondiale ranking aanvoert. Lydia Ko uit Nieuw-Zeeland was 17 toen ze in 2015 de eerste positie bereikte.

Thitikul heeft de eerste plek overgenomen van de Zuid-Koreaanse Ko Jin-young, die sinds januari bovenaan stond, maar is teruggevallen door een polsblessure.

Thitikul is ook pas de tweede speelster ooit die in haar debuutjaar op de Amerikaanse proftour LPGA de hoogste positie op de wereldranglijst bereikt. De Thaise won dit jaar twee toernooien en eindigde nog eens twaalf keer in de top 10 van een toernooi. „Dit betekent veel voor mijn team, mijn familie, mijn fans en mezelf”, zei ze in een reactie op het nieuws. „Het is een eer om mijn naam tussen al die grote speelsters in het golf te zien. Het zal heel lastig worden die eerste positie te behouden.”

Derde honkbalduel in World Series uitgesteld wegens slecht weer

07.45 uur: De derde wedstrijd in de World Series tussen de honkballers van Houston Astros en Philadelphia Phillies is uitgesteld vanwege de slechte weersvoorspellingen voor Philadelphia. Het organiserende Major League Baseball gaf kort voor aanvang van de wedstrijd aan dat het de hele maandagavond (plaatselijke tijd) zou gaan regenen en besloot een streep te zetten door het duel.

In de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie staat het 1-1. De ploegen spelen in een best-of-seven om de titel. Wedstrijd drie is verplaatst naar dinsdagavond.

De honkballers uit Houston staan voor de vierde keer in zes jaar in de finale van de World Series. Ze wonnen in 2017. Philadelphia staat voor het eerst sinds 2009 in de finale. Vorig jaar ging de titel naar Atlanta Braves.

Tennisster Jabeur begint WTA Finals met nederlaag

07.42 uur: De Tunesische tennisster Ons Jabeur is de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth begonnen met een nederlaag. De nummer 2 van de wereld verloor van Arina Sabalenka uit Belarus, de nummer 7 van de wereld, in drie sets: 6-3 6-7 (5) 5-7.

De WTA Finals is het eindejaarstoernooi met de beste acht tennissters van dit jaar. De speelsters zijn verdeeld in twee groepen van vier, de beste twee van de groep gaan naar de halve finales.

Jabeur, dit jaar finaliste op Wimbledon en de US Open, leek op weg naar de overwinning nadat ze de eerste set met 6-3 had gewonnen en in het tweede bedrijf met 5-3 voorkwam in de tiebreak, maar Sabalenka redde zich uit de penibele situatie en sleepte er een derde set uit. Daarin kwam ze met 4-2 achter, maar opnieuw wist Jabeur niet door te zetten en gaf ze Sabalenka de kans om terug te komen en de partij uiteindelijk te winnen.

In de andere partij uit de groep won de Griekse Maria Sakkari in twee sets van de Amerikaanse Jessica Pegula: 7-6 (6) 7-6 (4). De eerste set duurde liefst 71 minuten.