Ook Mercedes gaat Nyck de Vries dit seizoen inzetten

De Vries gaat dit seizoen ook één en waarschijnlijk twee trainingen rijden voor Mercedes. Hij fungeert daar al als reservecoureur en vertegenwoordigt de renstal ook in de elektrische raceklasse Formule E, waarin De Vries vorig jaar kampioen werd. De Nederlander kent het team dus goed en Mercedes wil hem graag helpen om meer ervaring op te doen in de Formule 1. In welke race-weekenden hij in actie gaat komen, heeft Mercedes nog niet definitief besloten.

De andere reservecoureur van Mercedes is Stoffel Vandoorne, maar de Belg komt niet in aanmerking. Elk team moet minimaal twee keer een zogeheten rookie een vrije training laten rijden. Vandoorne valt daar niet meer onder, want hij heeft al twee jaar namens McLaren in de Formule 1 gereden.