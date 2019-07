Kruijswijk verliest tijd, Teuns wint bergrit

De etappe werd zoals verwacht door een grote groep vluchters gekleurd. In deze groep zaten onder anderen Thomas De Gendt, Tim Wellens en Giulio Ciccone. Uiteindelijk bleef Ciccone 19 kilometer voor het einde over met Teuns, Wellens en Xandro Meurisse. Ciccone stond in het klassement het ’kortst’ op geletruidrager Julian Alaphilippe, die de hele dag in het peloton meereed. Teuns en Ciccione bleven over. Van deze twee was de Belg de rapste in de sprint bergop. Hij won dan ook de etappe.

Op de slotklim van La Planche des Belles Filles werd er gas gegeven door vooral Movistar en dan met name Alejandro Valverde. De Spaanse wereldkampioen liet zien inderdaad te knechten voor kopmannen Nairo Quintana en Mikel Landa.

Warren Barguil besloot vervolgens weg te rijden uit de groep der favorieten. Niet veel later kreeg hij Landa achter zich aan, na het beulswerk van Valverde eerder. Barguil werd ingerekend, maar Landa reed verder. Ondertussen kwam het razende peloton net als de Spanjaard dichterbij de koplopers.

Geletruidrager Alaphilippe besloot in het laatste verharde gedeelte nog weg te rijden. Geraint Thomas kon volgen en er nog voorbij vliegen. Zijn ploeggenoot Egan Bernal toch wel verrassend genoeg niet. Kruijswijk kon echter niet volgen en verloor tijd. Naast de Nederlander zijn ook Vincenzo Nibali en Eneric Mas verliezers van de dag.

Ciccone is de nieuwe geletruidrager, zes seconden voor Alaphilippe. Kruijswijk zakt naar plaats 8 in het klassement en staat op 1 minuut en vier seconden van de Italiaanse klassementsleider.

