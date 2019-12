In China dromen de kinderen dankzij Ajax

Tony Hé (met mohawk-kapsel) poseert trots met zijn teamgenoten. Het achtjarige talentje speelt voor een grote voetbaltoekomst Ⓒ Cindy Huijgen

MEIZHOU - De 8-jarige Tony He is hard op weg om zijn voetbaldroom waar te maken en in de toekomst voor het eerste team van Ajax te spelen. Het Chinese talentje traint elke week zo’n 8,5 uur met Ajax-coaches op de R&F Football School in China. Met zijn mohawk-kapsel passt, trapt en dribbelt Tony wat af: „Voetballen maakt mij zielsgelukkig.”