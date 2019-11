Voetballers Curaçao ontgoocheld na dramatische nederlaag

Juninho Bacuna van Curaçao in duel met Marvin Angulo (r) Ⓒ AFP

WILLEMSTAD - Ontgoocheld en uitgeteld lagen de voetballers van Curaçao gisteravond op het veld van het Ergilo Hatostadion. Eén punt tegen Costa Rica was voldoende geweest voor het bereiken van de Final Four van de Nations League. Maar in de slotfase ging het gruwelijk fout, terwijl de Costa Ricanen nota bene met tien man in het veld stonden: 1-2.