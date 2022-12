Stevige kritiek Erik ten Hag na verlies in oefenduel: ’We stonden te slapen’

„Het was duidelijk dat we niet wakker waren. We stonden te slapen in de eerste vijftien minuten”, aldus Ten Hag tegenover clubkanaal MUTV. United begon de wedstrijd met spelers als Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Anthony Elanga, Donny van de Beek, Alejandro Garnacho en Anthony Martial in de basis, maar keek desondanks binnen een kwartier tegen een 2-0 achterstand aan.

„Cadiz was dreigend in de omschakeling. Bij het tweede doelpunt waren we niet wakker, onze restverdediging was slecht. Zeker op het middenveld werden we eruit gelopen. Dat moet niet kunnen, dat is onacceptabel. Bij het eerste doelpunt, een standaardsituatie, was onze organisatie en discipline slecht. Dan krijg je een tegendoelpunt.”

In de rust greep Ten Hag in. Hij wisselde tien spelers, met name jonkies. „Ze brachten energie. Ze renden en vochten op het veld, maar niet altijd vanuit de juiste organisatie. Ze maakten fouten, omdat ze niet gewend zijn aan dit niveau. Maar het was een goede les voor ze: ze merkten dat kleine fouten grote consequenties kunnen hebben.”

Door treffers van Martial en Kobbie Mainoo was de uitslag uiteindelijk nog dragelijk voor ManUtd. „Maar we zijn niet blij met deze wedstrijd. Natuurlijk heb je altijd wat positieve punten, zelfs als je verliest, maar er waren meer negatieve punten”, besloot Ten Hag.

Björn Hardley bleef negentig minuten op de bank. De 19-jarige Nederlander, die in 2019 overkwam van NAC Breda, wacht nog op zijn officieuze debuut voor The Red Devils.

Van de Beek speelde de eerste helft tegen Cádiz, maar moest het na afloop ontgelden in de lokale krant Manchester Evening News. „Hij wist niet uit te blinken. Hij was nagenoeg net zo anoniem op het veld als tijdens zijn vorige wedstrijd als basisspeler, vorige maand.” De Ajacied werd ’beloond’ met een 4 als rapportcijfer.