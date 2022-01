Olympisch BMX-kampioen Niek Kimmann gaat Amerikaanse droom achterna

Premium Voetbal

Stadionramp Afrika Cup roept akelige herinneringen op: ’Het blijft een heel raar idee’

De Afrika Cup in Kameroen is opgeschrikt door een stadionramp. Bij een stormloop van Kameroense voetbalfans bij het Olembe Stadion in de hoofdstad Yaoundé voor de wedstrijd Kameroen-Comoren zijn zeker acht mensen om het leven gekomen en zeker vijftig gewonden gevallen. De ramp in Yaoundé roept herin...