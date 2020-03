Dafne Schippers Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het was allemaal zo zorgvuldig gepland. De beste Nederlandse atleten zouden zich in de maand april een paar weken in Amerika voorbereiden op het belangrijke olympische seizoen. Maar vanmorgen kon een streep door het plan. „Het gaat niet door, want we komen er niet meer in”, constateert Ad Roskam, technisch directeur van de atletiekunie, droogjes.