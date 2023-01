Premium Het beste van De Telegraaf

Spaanse media: ’Frenkie heeft Barça laten zien dat het goed was hem te laten blijven’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Frenkie de Jong (links) viert de winst om de Super Cup met zijn ploeggenoten Alejandro Balde, Jules Kounde en Ousmane Dembele. Ⓒ EPA

Lovende woorden in de Spaanse media over het optreden van met name Gavi, de ’baby’ van FC Barcelona, in de strijd om de Spaanse Super Cup tegen Real Madrid. Ook het spel van Frenkie de Jong in het met 3-1 gewonnen duel, dat in in Saudi-Arabië werd afgewerkt, kon op de goedkeuring rekenen van de Spaanse voetbalverslaggevers.