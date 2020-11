Arjen Robben laat FC Groningen cashen op Black Friday

FC Groningen had speciaal voor Black Friday een bijzondere actie in het leven geroepen. Supporters konden via de webshop een door Robben gesigneerd shirt met zijn naam en het bijbehorende rugnummer 10 bestellen. En die gingen als warme broodjes over de toonbank.

„Op dit moment hebben we al zo’n duizend shirts verkocht”, laat marketingmanager Edwin Froma bij RTV Noord weten. „Arjen kan het gelukkig heel snel. Binnen tien minuten was hij klaar met die eerste honderd. Bij Bayern München moest hij soms wel duizend handtekeningen op shirts zetten, dan is dit dus een peulenschil.”

Een echte ’aanbieding’ is het shirt niet. Fans moeten er gewoon zo’n 81 euro voor betalen. „Maar door de handtekening voegen we waarde toe”, aldus Froma.