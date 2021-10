FIFA gaat deze week in gesprek met bondscoaches

De gesprekken worden geleid door Arsène Wenger, die tegenwoordig hoofd internationale voetbalontwikkeling is bij de FIFA. Volgens de wereldvoetbalbond worden onder meer thema’s als de gezondheid van de spelers, de interlandperiodes en de frequentie van WK’s besproken.

„De inbreng van de bondscoaches is essentieel. Er zijn maar weinig kansen voor ons om samen te komen, maar we moeten deze gelegenheden benutten. Zo’n dialoog helpt ons allemaal om de unieke plaats die voetbal in de samenleving heeft te beschermen en om het echt mondiaal te maken.”

Het uitvoerend bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) riep de FIFA vorige week op tot een bredere raadpleging over de plannen om het WK voetbal iedere twee jaar te houden. „Uit de vergadering kwam naar voren dat een aantal internationale federaties, nationale voetbalbonden, clubs, spelers, spelersorganisaties en coaches hun sterke bedenkingen en zorgen hebben geuit over de plannen om meer inkomsten te genereren voor de FIFA”, zei het IOC in een verklaring.

Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, spreekt de laatste tijd vaker uit dat hij om de twee jaar een WK wil organiseren. „Er zijn veel voordelen aan verbonden. Zo geef je onder meer de kans aan meer landen om deel te nemen. Toen werd besloten het WK om de vier jaar te houden, zo’n 100 jaar geleden, telde de FIFA veertig landen. Het is tijd om de zaak te analyseren. Maar als we veranderingen doorvoeren, moet iedereen ervan profiteren”, liet hij onlangs optekenen.

Tevens zei Infantino vorige maand dat er momenteel „te veel wedstrijden zonder betekenis” zijn.