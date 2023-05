Drama voor Buitink: kruisband afgescheurd bij korte invalbeurt tegen ’eigen’ club Vitesse

Buitink kwam in de 85ste minuut van Fortuna tegen Vitesse als invaller binnen de lijnen, maar moest een paar minuten later per brancard van het veld worden gedragen. Een dag na de wedstrijd werd de ernstige diagnose gesteld.

Er wacht Buitink nu een operatie en een langdurig herstel. Naast het restant van dit seizoen zal de aanvaller ook een deel van de volgende jaargang moeten missen.

Buitink staat bij Vitesse nog tot medio 2025 onder contract. Fortuna had een optie om de aanvaller definitief over te nemen maar zal daar geen gebruik van maken. Buitink heeft dit seizoen 22 duels gespeeld voor Fortuna maar kwam daarin niet tot scoren.