Italië wacht Champions League-clash tussen Inter en AC Milan

Tegenstander in de halve eindstrijd is aartsrivaal AC Milan dat zich dinsdagavond al wist te plaatsen ten koste van Napoli.

Als Benfica al enige hoop had op een stunt, dan werd die binnen een kwartiertje de grond ingeboord. Nicolò Barella tekende met een prachtige krul voor de openinsgtreffer: 1-0.

Pas een kleine tien minuten voor rust kreeg Benfica zijn eerste kans. Die was wel meteen raak. Fredrik Aursnes liet Inter-goalie Andre Onana kansloos en kopte raak: 1-1.

De Italianen in San Siro stonden in de 65e minuut opnieuw op de banken. Lautaro Martínez tekende voor de tweede Inter-treffer van de avond. Met nog ruim tien minuten te spelen werd het 3-1 door een treffer van invaller Joaquín Correa die de bal ook fraai binnenkrulde. Het werd nog 3-2 na een treffer van António Silva. In de extra tijd maakte Benfica toch nog gelijk: 3-3.

Inter nam het twee keer eerder in de knock-outfase van de Champions League op tegen stadgenoot AC Milan. In 2003 was Milan te sterk in de halve finale om later ook de beker te pakken. Twee jaar later versperden de ’Rossoneri’ Inter de weg naar de halve finale. Inter is van de twee clubs wel de laatste winnaar van de Champions League. Dat deed de club in 2010 met Wesley Sneijder en coach José Mourinho.

