PSV en Joël Drommel komen ondanks blunder van doelman met schrik vrij in bekerduel tegen Telstar

Drommel ging donderdag weer eens hopeloos in de fout, waardoor de eerste divisionist in het Philips-stadion zelfs op voorsprong kwam. De doelman, die een zo weinig gelukkige start in Eindhoven kent, dook onder een hoekschop door. Ozgür Aktas kon de bal simpel in het lege doel koppen.

Het zal het toch al broze vertrouwen van de keeper met het oog op de topper van zondag tegen Ajax geen goed doen. Het was ook niet de eerste fout van Drommel dit seizoen bij een hoge inzet. Het niet afdekken van de korte hoek, een voorzet verkeerd verwerken en een bal door de vingers laten glippen behoren ook al tot zijn foutenlast in slechts een dik half jaar bij PSV.

Telstar kwam brutaal op voorsprong in Eindhoven. Ⓒ ProShots

Schmidt liet Drommel dus staan, maar gunde wél spelers als Maxi Romero, Cody Gakpo en Ritsu Doan rust. De laatste twee kwamen na de pauze in de ploeg nadat ze vanaf de bank gezien hadden hoe Telstar brutaal ten aanval trok. De ploeg van Andries Jonker toonde geen enkel respect voor het matte PSV. De voorsprong, hoe gelukkig tot stand gekomen ook, was niet eens geflatteerd.

PSV stelde Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. nauwelijks op de proef, maar kwam toch op gelijke hoogte. Bruma liep na een steekpass van Joey Veerman om de zoon van de voormalig bondscoach heen nadat arbiter Rob Dieperink keurig de voordeelregel had toegepast. Het veranderde weinig aan het spelbeeld. Uit opnieuw een spelhervatting raakte Telstar voor de rust nog de paal. Ook bij die situatie ging Drommel niet vrijuit.

PSV-aanvaller Bruma omspeelt Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. en schuift de 1-1 binnen. Ⓒ ProShots

De doelman kon zich na de rust nog enigszins herpakken. Hij redde ditmaal bij een corner, die opnieuw door Aktas werd ingekopt. Ook na de pauze was de eerste grote kans dus voor Telstar. Maar het was Joey Veerman die bij zijn debuut als basisspeler de wedstrijd in een beslissende plooi trok. Hij zorgde niet alleen voor de assist bij de gelijkmaker, maar schoot op aangeven van Philip Mwene zelf de winnende treffer binnen.

Daarna kregen zowel Maxi Romero als Eran Zahavi, terug van een knieblessure, speeltijd. Een van die twee zal zondag toch in de punt van de aanval staan tegen Ajax. Carlos Vinicius is wegens een blessure niet inzetbaar. Fodé Fofana, die een helft de kans kreeg, faalde opzichtig. Maar het had allemaal geen fatale gevolgen. PSV is kwartfinalist en speelt thuis tegen AZ, NAC, Vitesse of Go ahead.