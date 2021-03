Novak Djokovic neemt megarecord ‘King Roger’ over

Nooit eerder stond een tennisser zoveel weken in zijn carrière op de eerste plaats. Vorig week evenaarde Djokovic de Zwitser al, maar nu is hij hem dus ook daadwerkelijk voorbij.

Op 4 juli 2011 vond ‘Nole’ voor de eerste keer zijn naam terug als nummer één op de wereldranglijst. Ondertussen is hij alweer aan zijn vijfde periode als lijstaanvoerder bezig. In februari vorig jaar loste de Serviër de Spanjaard Rafael Nadal af en sindsdien heeft hij de eerste plaats aan niemand meer hoeven afstaan. Nadal staat nu nog op de tweede plaats, maar raakt die positie volgende week kwijt aan de Rus Daniil Medvedev. Het is dan voor het eerst in bijna zestien jaar dat een speler van buiten de zogeheten Big Four (Djokovic, Nadal, Federer en Andy Murray) bij de eerste twee staat.

Djokovic, die vorige maand voor de negende keer de Australian Open op zijn naam schreef, stond tussen juli 2014 en november 2016 voor de langste periode in zijn loopbaan achtereenvolgend op de eerste plaats: 122 weken. Wil hij dit record ook van Federer afpakken, dan heeft hij nog een lange weg te gaan. ‘King Roger’ stond namelijk tussen 2004 en 2008 liefst 237 weken achterelkaar bovenaan de ranglijst.

Federer, die door blessureleed het afgelopen jaar is teruggezakt naar de zesde plaats, maakt deze week na bijna een jaar afwezigheid zijn rentree in Doha. Niemand hoeft de grootheid uit Zwitserland echter al af te schrijven. Eerder in zijn carrière wist Federer vriend en vijand te verbazen toen hij na een sabbatical begin 2017 zijn comeback opluisterde met een grandslamoverwinning. Als iemand dus terug kan komen, is het de 39-jarige Federer wel.