Sjinkie Knegt: ’Ik ben vrij zeker van mijn zaak, hè’

HEERENVEEN - Zichzelf motiveren voor een NK afstanden behoort zoals bekend niet tot de specialiteiten van Sjinkie Knegt, maar desondanks blaakt de 31-jarige shorttracker van het vertrouwen voor het restant van het seizoen. Als er in de komende maanden grote wedstrijden zoals de EK en WK allround worden verreden, is hij er klaar voor, liet Knegt zaterdag weten in Thialf.