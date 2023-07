Max Verstappen over gevaarlijke situaties in regen: ’Niet veel dat we kunnen veranderen’

De crash met dodelijke afloop van de jonge, Nederlandse coureur Dilano van ’t Hoff (18) eerder deze maand is de tragische aanleiding geweest voor nóg meer discussie over het snelle circuit in de Ardennen.

„Maar hoe cru ook, ik denk niet zozeer dat het circuit gerelateerd is”, aldus Max Verstappen. „Natuurlijk zijn er altijd dingen die verbeterd kunnen worden, maar we racen ook in Monaco en Jeddah en ik denk dat het daar nog veel gevaarlijker is. Ongelukken zijn helaas niet te voorkomen in deze sport.”

Verstappen legt uit hoe lastig het racen is op een nat circuit, wat dit weekeinde op Spa-Francorchamps ook weer gaat gebeuren. Zeker vrijdag en zaterdag wordt nog veel neerslag voorspeld. „De grotere banden en de huidige, grote auto’s zorgen alleen maar voor meer spray. Het is nog erger dan hoe het was in bijvoorbeeld 2016 en toen was het al niet best. Ik weet nog dat ik toen in Brazilië achteraan reed na een pitstop en Fernando Alonso voor me niet eens zag spinnen. Zo slecht was het zicht. Op het rechte stuk reed ik voluit, maar als daar iemand had stilgestaan, was ik er vol op geknald.”

Heet hangijzer

Ferrari-coureur Charles Leclerc opperde donderdag dat het wellicht een idee was om de muren langs het rechte stuk na Eau Rouge, Kemmel, verder van de baan te zetten. Verstappen denkt dat racen in de regen, zeker in de huidige auto’s, altijd een heet hangijzer blijft.

„Als je crasht, je terug de baan op stuitert en er is weinig zicht, dan is dat inderdaad gevaarlijk. En als je bijvoorbeeld op de vijftiende plek ligt, heb je veel minder zicht dan wanneer je vooraan rijdt. De situatie is niet goed, maar dat is al lange tijd zo. Ik denk niet dat er veel is wat we kunnen veranderen.”

Twee jaar geleden regende het zo hard, dat de wedstrijdleiding besloot de baan lange tijd niet vrij te geven. Uiteindelijk werden er alleen een paar rondjes achter de safety car gereden en werd Verstappen tot winnaar uitgeroepen, waarmee hij de helft van de punten verdiende. Vorig jaar won de Nederlander ook in België, toen na een indrukwekkende inhaalrace.