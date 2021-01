Berghuis trekt boetekleed aan bij Feyenoord

Ajax begon beter en kwam halverwege de eerste helft via middenvelder Ryan Gravenberch op voorsprong. „In het begin lieten we onszelf naar achteren drukken. Daarna hebben we de schroom van ons afgegooid. Op een gegeven moment schoven we door, soms met alle risico’s van dien”, zei Berghuis.

„Zeker de tweede helft deden we het goed. We lieten Ajax toen helemaal niet meer in hun kracht komen. We hadden onszelf moeten belonen. Dat schot van Leroy Fer werd fantastisch gepakt door André Onana.”

Naast Fer was Berghuis dus twee keer dicht bij een doelpunt. „Die twee van mij gingen een halve meter, of misschien nog wat minder ver, naast. De eerste kans vond ik de grootste. Bij die tweede was ik er niet zeker van of Mark Diemers een overstap zou doen of niet. Dan moet je net nog snel reageren.”

Inzakken

Wat Berghuis betreft had Feyenoord wat eerder naar voren toe kunnen voetballen, met iets meer lef. „We hadden afgesproken om compact in te zakken. Dan zie je dat je steeds verder en verder terugkomt. We lieten het een beetje los eigenlijk en kwamen steeds meer los. Dan ga je gewoon. Dat pakte veel beter uit.”

