Van der Poel niet naar Roemenië, herstart seizoen uitgesteld

De 25-jarige alleskunner op de fiets zou volgende week met Alpecin-Fenix meedoen aan de Sibiu Cycling Tour, maar de Belgische ploeg heeft in samenspraak met haar medische staf beslist om niet af te reizen naar Roemenië.

Het aantal coronabesmettingen in het Oost-Europese land loopt sinds een tijdje weer wat harder op, waardoor het reisadvies van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken is veranderd. Roemenië valt momenteel onder code oranje, wat betekent dat er verhoogde waakzaamheid geldt.

’Afreizen geen optie’

„Wij hebben de situatie de afgelopen dagen samen met onze medische staf en de lokale organisatie nauwgezet opgevolgd. Daarbij zijn we jammer genoeg tot de conclusie gekomen dat afreizen naar Roemenië geen optie is”, laat het management van Van der Poels ploeg weten.

„De gezondheid van onze renners en entourage, maar ook de algemene volksgezondheid is van groot belang. We willen alle mogelijke risico’s uitsluiten en alle aanbevelingen strikt opvolgen. We willen de organisatie van Sibiu Cycling Tour wel uitdrukkelijk bedanken voor hun begrip en de uitstekende samenwerking en communicatie vooraf.”

Reizen naar het Oost-Europese land is vanuit België wel toegestaan, maar indien de situatie verslechtert en Alpecin-Fenix daar al zou zijn, kan een quarantaine verplicht worden. In dat geval zou Van der Poel bijvoorbeeld de Strade Bianche, die op 1 augustus wordt verreden, missen.

„Dit is uiteraard een jammerlijke, maar terechte beslissing”, aldus Van der Poel. „We hadden de Sibiu Cycling Tour aan mijn programma toegevoegd om extra wedstrijdritme op te doen richting de Strade Bianche. Toch merk ik tijdens onze hoogtestage in La Plagne dat ik fysiek op schema zit. Ik leef dus met een goed gevoel toe richting mijn Italiaanse programma. Ik kijk er vooral naar uit om weer te koersen.”