Atalanta bevestigt komst Teun Koopmeiners

Zondag maakte de aanvoerder van AZ na de zege in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-3) al bekend dat de deal rond was en hij voor vijf jaar tekent in Noord-Italië. „Het heeft even geduurd, maar het is rond”, zei Koopmeiners, wiens transfer al enige tijd in de lucht ging, voor de camera van ESPN. „Ik heb geprobeerd altijd open te blijven, maar je kan niet alles op tafel gooien.”

In zijn laatste wedstrijd voor AZ deed Koopmeiners negentig minuten mee. „Het was bijzonder, want ik heb dertien jaar bij deze club gespeeld. Dat ik nu deze stap kan maken, is mooi. Het is in de rust rond gekomen”, zei Koopmeiners, waarna hij zijn emoties niet de baas was.

Emotioneel vertelde Koopmeiners dat hij in principe als middenvelder is gehaald. „Maar het is een meerwaarde dat ik ook achterin kan spelen.”

De 23-jarige Koopmeiners kwam al in 2009 binnen bij de jeugdopleiding van AZ. Hij speelde 116 duels in het eerste elftal en was daarin 36 keer trefzeker.