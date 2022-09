Alcaraz stond bij US Open bijna 24 uur op baan: ’Beetje moe’

Tijdens de finale tegen de Noor Casper Ruud overtrof de Spaanse tiener het record van Kevin Anderson, die vier jaar geleden op Wimbledon 23 uur en 21 minuten speelde. De Zuid-Afrikaan hield daar echter geen titel aan over. Anderson verloor in de finale van Novak Djokovic, nadat hij in de halve finales de Amerikaan John Isner had verslagen met 26-24 in de vijfde set.

Alcaraz speelde op weg naar de finale drie marathonpartijen in vijf sets. Toch zei hij dat er geen tijd was om moe te worden. „Je moet gewoon alles geven wat je in je hebt. Maar nu ben ik een beetje moe.”

„Ik heb er altijd van gedroomd om de nummer 1 van de wereld te zijn en om grandslamkampioen te worden. Het is lastig voor me nu om dat onder woorden te brengen. Ik ben heel emotioneel”, zei hij in het Arthur Ashe-stadion.

Alcaraz zei dat hij na zijn zege vooral aan zijn moeder en grootvader had gedacht die er niet bij konden zijn in New York. Hij bedankte zijn team en zijn familie. „Ik ben maar negentien jaar oud, alle belangrijke beslissingen heb ik genomen met mijn ouders.”

Bekijk het wedstrijdpunt van Alacaraz:

Bron: discovery+