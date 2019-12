Van der Poel en Worst rijden naar de winst in Diegem

De regerend wereldkampioen veldrijden was ook in zijn zestiende cross van dit seizoen de beste. Eén keer van die zestien wedstrijden, in Ronse, won hij niet. De Belg Eli Iserbyt eindigde op 9 seconden als tweede voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout.

Op het snelle parcours in het donker in Diegem zette Van der Poel halverwege de cross zijn versnelling in en sloeg een gaatje met de Belgen Iserbyt, Vanthourenhout, Laurens Sweeck en zijn landgenoot Corné van Kessel.

Voorsprong

De voorsprong werd nooit heel groot, maar het lukte Iserbyt en Vanthourenhout niet meer om terug te komen bij Van der Poel, die na de cross in Ruddervoorde zijn tweede wedstrijd in de Superprestige won dit seizoen.

Worst wint bij vrouwen

Bij de vrouwen schreef Annemarie Worst de cross op haar naam. De 24-jarige veldrijdster klopte na een spannende race haar landgenote Ceylin Carmen del Alvarado in de sprint. Europees kampioene Yara Kastelijn finishte op enkele seconden als derde.

Alvarado leek de spannende strijd tussen het Nederlandse drietal in de slotronde in haar voordeel te beslissen na een stuurfoutje van Kastelijn, waardoor ook Worst even moest inhouden. De twee concurrentes keerden echter weer terug. Met een versnelling probeerde Alvarado haar concurrentes nogmaals te lossen, maar Worst hield stand en won de sprint.

Arzuffi

Worst won eerder de veldrit in Zonhoven. Alvarado had de zege gepakt in Gieten en Ruddervoorde en Kastelijn was de winnares in Gavere. Alleen de Italiaanse Alice Maria Arzuffi wist in Boom de Nederlandse hegemonie even te doorbreken.

Annemarie Worst Ⓒ AFP

Achter het drietal finishte Inge van der Heijden als vierde en Puck Pieterse als vijfde. Shirin van Anrooij reed lang op de vijfde plaats, maar viel ver terug na een lekke band op een ongelukkige plek op het parcours. Arzuffi was op de zesde plaats de eerste niet-Nederlandse. Wereldkampioene Sanne Cant uit België werd achtste. In het klassement van de Superprestige liep Worst een punt in op Alvarado, die de leiding heeft met 81 punten. Kastelijn staat tweede met 76 punten en Worst volgt met 65 punten.