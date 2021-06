Paul van Ass ziet kans op goud voor ’lichting 2009’

Het Nederlands hockeyteam kan Paul van Ass momenteel bekoren. „De ploeg maakt een frisse indruk.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

LEIDEN - De Olympische Spelen én het naderende EK, dat voor de Oranje-mannen vrijdagavond in Amstelveen van start gaat met een wedstrijd tegen Frankrijk, vormen het laatste podia waar de ’Lichting 2009’ een hoofdprijs kan pakken. Oud-bondscoach Paul van Ass (60) is de geestelijk vader van de talentvolle generatie. „In Rio zat ik met tranen in mijn ogen op de tribune toen het misging.”