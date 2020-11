Max en Jos Verstappen op dreef op Twitter

Een Engelse verslaggever had vader Jos Verstappen in de paddock zien praten met Mercedes-teambaas Toto Wolff en later nog met een vertegenwoordiger van Ferrari. Tenminste, dat dacht hij, want Verstappen senior is helemaal niet in Bahrein.

Reden genoeg voor Max Verstappen om de overigens sportief reagerende journalist met een flinke knipoog van repliek te dienen op Twitter. „Voor zover ik weet zit mijn vader op de bank en zorgt hij voor mijn kleine broertje. Maar misschien kan hij zichzelf teleporteren? Ik weet het niet, misschien moet dat aan mijn vader gevraagd worden.”

Het antwoord van Jos Verstappen liet niet lang op zich wachten. „Ik kan Max niets vertellen. Ik ben aan het kijken naar een deal voor mezelf”, stuurde hij naar de verslaggever. Om op zijn zoon te reageren: „Hi Max, je weet hoe snel je vader is.”