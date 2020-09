PSV met Romero tegen NS Mura, Ihattaren op bank

Ihattaren was een kleine twee weken geleden tegen FC Groningen ook al wisselspeler. Schmidt was niet tevreden over de manier waarop hij trainde. Tegen FC Emmen had Ihattaren afgelopen zaterdag wel een basisplaats. Mauro Júnior verving hem toen na een uur spelen.

In vergelijking met het duel met FC Emmen is het team van PSV op nog twee plaatsen aangepast. Bruma start links op het middenveld. Dat gaat ten koste van Cody Gakpo. In de voorhoede neemt Maximiliano Romero de plek in van Noni Madueke. De 21-jarige Argentijn wordt daarmee beloond voor zijn invalbeurt tegen Emmen, toen hij diep in blessuretijd met zijn hoofd het winnende doelpunt maakte (2-1). Romero, die sinds 2017 bij PSV onder contract staat en al een paar keer werd verhuurd, had nog niet eerder een basisplaats bij de Eindhovenaren.

Bekijk ook: Roger Schmidt accepteert favorietenrol PSV

Aanvaller Eran Zahavi en doelman Vincent Müller, die deze week de overstap naar PSV maakten, zitten nog niet bij de selectie. Érick Gutiérrez en Armando Obispo ontbreken door blessures.

Bij winst in Murska Sobota, waar om 19.00 uur wordt afgetrapt, plaatst PSV zich voor de play-offs van de Europa League. Daarin is dan Rosenborg uit Noorwegen of Alanyaspor uit Turkije de tegenstander.