Coulthard: ’Stoeltje naast Verstappen moeilijkste in Formule 1’

In 2018 was Albon nog actief in de Formule 2. In het eindklassement eindigde de Engelsman met Thaise roots achter George Russell en Lando Norris. Alle drie de coureurs zijn inmiddels actief in de koningsklasse van de autosport.

Albon maakte in 2019 zijn F1-debuut voor Torro Rosso, het tweede team van Red Bull Racing en al snel maakte hij de overstap naar het eerste team, toen hij de plaats overnam van Pierre Gasly. Bewonderenswaardig in de ogen van Coulthard, die zelf 236 keer aan de start verscheen van een Grand Prix. „Het is een fantastische coureur, met veel doorzettingsvermogen.”

De Schot verwacht dat Albon het wel lastig kan krijgen bij Red Bull. „Hij heeft een van de moeilijkste stoeltjes in de Formule 1 in zijn bezit”, zegt Coulthard. „Namelijk eentje naast die van Max Verstappen. En Max is een groot talent, een winnaar die het team tot in detail kent.”

Wanneer het duo met elkaar de strijd kan aangaan is nog altijd de vraag. Vanwege de uitbraak van het coronavirus ligt de Formule 1 voorlopig stil. De leiding van de F1 hoopt echter dat het seizoen in juli met de Grand Prix van Oostenrijd - de thuishaven van Red Bull - weer van start kan gaan.