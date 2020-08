Ronald Koeman laat Oranje-internationals in de steek

Valentijn Driessen Ⓒ RENE BOUWMAN

Lang bleef het Ronald Koeman achtervolgen dat hij PSV in oktober 2007 in de steek liet om op de ’voorbij rijdende trein’ naar Valencia te springen. Vanaf toen heette hij onbetrouwbaar te zijn. Z’n trainerscarrière raakte in Spanje in het slop, waarna hij werd ontslagen bij AZ. Feyenoord gaf hem vervolgens in de zomer van 2011 de kans zich te rehabiliteren. Koeman zuiverde zijn naam en snel was de magische touch van de trainer-coach met het geluk aan zijn zijde terug. Geluk is in zijn geval een kwestie van kwaliteit.