Foppe de Haan zit op de Riemer-tribune

Van der Velde (83) was van 1983 tot 2006 voorzitter van de Friese voetbalclub, terwijl De Haan (78) gedurende drie periodes hoofdtrainer was in het Abe Lenstra Stadion. Onder bewind van Van der Velde en met De Haan op de bank klom SC Heerenveen op van een anonieme Eerste Divisie-club naar een stabiele subtopper in de Eredivisie.

De afgelopen jaren waren er nog wel eens fricties tussen de twee clubmastodonten en de huidige leiding in het Abe Lenstra Stadion, maar desondanks zijn Van der Velde en De Haan vereerd met de vernoeming van de tribunes.

Spandoek sc Heerenveen-supporters voor clubiconen Riemer van der Velde en Foppe de Haan Ⓒ ANP/HH

„Het is een initiatief vanuit de supporters, dat gehonoreerd is door de huidige clubleiding. Dat staat voor mij los van het verschil van mening dat je wel eens hebt over het te voeren beleid. Het is een mooi gebaar”, aldus Van der Velde, die met een lachje constateerde, dat hij nu de wedstrijden vanaf de naar hemzelf genoemde tribune kan bekijken. „Ik zit op de Riemer van der Velde-tribune en Foppe ook, want zijn tribune ligt aan de overkant. Het had wat mij betreft ook wel andersom mogen zijn.”