Tiesj Benoot naar Sunweb

De 25-jarige renner zegevierde vorig jaar in de Strade Bianche en is behalve een klassiekerspecialist ook een talent in het rondewerk. Vorig jaar sloot hij zijn eerste Tour de France op de 20e plek af. Afgelopen zondag eindigde Benoot als vierde in de Ronde van Zwitserland, terwijl hij die klassering vorig jaar ook al in de Tirreno realiseerde.

De ploeg van Tom Dumoulin kaapt Benoot waarschijnlijk net voor Team INEOS weg dat ook geïnteresseerd is in de Vlaming.