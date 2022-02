Ook nationale ploeg Engeland weigert ’voorlopig’ tegen Rusland uit te komen

Eerder spraken Polen, Tsjechië en Zweden al uit niet tegen de Russen te willen voetballen. Dat is concreet, want Polen is in maart de tegenstander van Rusland in een van de halve finales van de play-offs om een ticket voor het WK in Qatar. Bij winst zouden de Russen het opnemen tegen Tsjechië of Zweden. Frankrijk sprak zich al uit voor het niet toelaten van Rusland op het WK dat in november en december wordt gehouden.

Na Polen weigeren ook Zweden en Tsjechië tegen Rusland te voetballen in de play-offs om een ticket voor het WK in Qatar. Zweden en Rusland kunnen elkaar treffen in de finale van de play-offs. Zweden moet dan op 24 maart winnen van Tsjechië en de Russen van Polen.

De voetbalbonden van Zweden, Polen en Tsjechië hadden eerder deze week in een brief aan de Europese voetbalunie UEFA en de mondiale federatie FIFA al laten weten niet in Rusland te willen spelen, vanwege de oorlog in Oekraïne die de Russen zijn begonnen. Ze drongen toen aan op een alternatieve locatie. Rusland - Polen staat in Moskou gepland en als de Russen dat duel winnen, zou ook de finale in Moskou worden gehouden.

Robert Lewandowski en Kamil Glik. Ⓒ ANP/HH

De Poolse voetbalbond maakte zaterdag bekend helemaal niet te willen spelen tegen Rusland. Zweden sluit zich daar nu bij aan. „De Russische invasie is illegaal en erg verkeerd”, zegt voorzitter Karl-Erik Nilsson van de Zweedse voetbalbond. „Voetballen tegen Rusland is nu onmogelijk. Rusland kan niet deelnemen aan de play-offs zolang deze waanzin voortduurt. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat de FIFA onze oproep niet volgt.” Ook voetballen op neutraal terrein is voor Zweden geen optie.